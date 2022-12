Po pobočju drsel 50 metrov

Nedeljski pogon se je za enega od lovcev nesrečno končal, poročajo Primorske novice. Na strmem terenu mu je zdrsnilo, pri čemer se je poškodoval. Pomagali so mu koprski poklicni gasilci in reševalci, ki so ga odpeljali v bolnišnico.

Nekaj minut po 13. uri so jih poklicali na pomoč izolski lovci, ki so imeli pogon na visoko divjad. Eden od lovcev je na območju od Šareda proti Baredom zdrsnil na strmem pobočju in se poškodoval. Drsel naj bi približno 50 metrov.

Gasilci iz koprske gasilske brigade so se skupaj z reševalci po strmem terenu prebili do poškodovanega lovca. Reševalci so ga imobilizirali, nato pa so ga namestili na nosila in ga z vrvno tehniko dvignili po pobočju do bolj položnega terena. Pri tem so jim pomagali tudi lovci. Poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico.