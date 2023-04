Po povzročitvi nesreče napadla policista in jima grozila tudi s smrtjo

Slovensko voznico so zaradi napada na policiste leta 2020 na sodišču v Pazinu obsodili na pogojno kazen enega leta zapora s triletno preizkusno dobo. Poleti leta 2020 sta jo v Poreču zaustavila policista po povzročeni prometni nesreči in nameravala opraviti alkotest. Njunih navodil pa ni upoštevala, zato sta proti njej uporabila prisilna sredstva. Tedaj se je 34-letna Slovenka ulegla na tla, nato brcnila enega od dveh policistov, ki sta se sklanjala proti njej. En policist je utrpel poškodbo v predelu desnega očesa drugi pa prasko na levi nadlakti. Policistov ni le grizla, praskala in udarjala, ampak ju je tudi zmerjala in jima grozila z maščevanjem in s smrtjo. Vpila je, da »jih bo vse pobila«.

Slovenska voznica mora tudi plačati še 414 evrov sodnih in izvedenskih stroškov. Sodba je pravnomočna, ker sta se obe stranki odpovedali pravici do pritožbe.