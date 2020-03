Po sobotnem navalu, Bled v nedeljo prazen

Potem ko so kljub prepovedi zbiranja na javnih površinah zaradi omejevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom v soboto iz številnih slovenskih turističnih krajev poročali o množičnih kršitvah, je bilo vsaj na Bledu po tej plati v nedeljo precej bolje. Iz Turizma Bled so sporočili, da je bilo v nedeljo stanje boljše, po novem pa bodo tam za opozorila poleg civilne zaščite skrbeli tudi prostovoljci.

Na Bledu so imeli v soboto občinski redarji in policisti po navedbah blejske občine veliko dela, predvsem na sprehajalnih poteh ob jezeru.

Blejski štab CZ je o tem obvestil tudi regijski štab v Kranju, javno podjetje Infrastruktura pa je s trakovi zavarovalo klopce v parkih. Tega jim do sedaj ni bilo treba storiti, saj so domačini pred tem spoštovali uredbo.

V nedeljo so iz Turizma Bled sporočili, da so opozorila in medijska akcija očitno pomagali.