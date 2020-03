V Sloveniji kot v Italiji: Naval na Istro, domačini ogorčeni

»Lahko se zgodi, da bomo v Sloveniji zaprli kakšno območje. Mogoče celotno Obalo, da bi domačine zavarovali pred ljudmi, ki ne razumejo, zakaj pri tem virusu gre,« je v Dnevniku na Televiziji Slovenija sinoči povedal vladni govorec Jelko Kacin. Če ne bomo disciplinirani do zadnjega dne, se bo povečalo število obolelih, je dodal. Kacin se je oglasil, potem so v slovenski Istri včeraj opazili veliko število avtomobilov z registrskimi tablicami iz notranjosti države, tudi plaže so bile za ta letni čas nenavadno polne pohodnikov in sprehajalcev. Oglasil se je tudi župan Pirana Denio Zadkovič, ki je ogorčen nad dogajanji,

Tudi z Bleda poročajo, da so imeli redarji in policisti veliko dela, predvsem na sprehajalnih poteh ob jezeru. Lepo vreme je namreč privabilo veliko število ljudi iz drugih krajev Slovenije. »Javno podjetje Infrastruktura je s trakovi zavarovalo klopce v parkih. Tega jim do zdaj ni bilo treba storiti, saj so domačini dosledno spoštovali uredbo,« so sporočili z občine Bled. »To niso počitnice, to je karantena, tudi če zunaj sije sonce. Gibanje v naravi je sicer dobro za zdravje, a treba je biti pozoren, da s sprehodom ne ogrožamo sebe in drugih,« je dejal še Kacin. Sporočil je, da je vlada naročila notranjemu ministru Alešu Hojsu, naj dopolni odlok o prepovedi zbiranja na javnih mestih.