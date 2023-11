Po štirih letih spet pri Slovencih v Italiji

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je danes (v sredo, 29. novembra) prispela na dvodnevni obisk k Slovencem v FJK, v sklopu katerega bo obiskala slovenske ustanove in organizacije v Trstu, Gorici, Benečiji, Reziji in Kanalski dolini.

Danes zjutraj so člani delegacije obiskali Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu, kjer sta se predsednica komisije Suzana Lep Šimenko in član komisije Felice Žiža sestala z generalnim konzulom RS Gregorjem Šucem. Sledil je pogovor z institucionalnimi predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti, ki so se ga udeležili senatorka Tatjana Rojc, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, deželni svetnik Marko Pisani in predsednik Paritetnega odbora Mark Jarc.

Pred kosilom sta se parlamentarca sestala še s slovenskimi župani v Italiji. Prisotni so bili Sandy Klun, župan Občine Dolina, Monica Hrovatin, županja Zgonika, in doberdobski župan Fabio Vizintin.

Iz prostorov konzulata se je delegacija nato odpravila v Narodni dom v Ulici Filzi, kjer so jo pričakali ravnatelji slovenskih šol z Goriškega in Tržaškega, ravnatelj tržaškega Dijaškega doma Gorazd Pučnik, vodja Urada za slovense šole v FJK Igor Giacomini, direktorica NŠK Luisa Gergolet in direktor Slorija Devan Jagodic.

Po delovnem kosilu je delegacija, ki jo poleg obeh parlamentarcev sestavljata še sekretarka komisije Polona Klemenčič in vodja sektorja za zamejce pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak, obiskala deželni sedež italijanske radiotelevizije Rai za FJK. Tam so jim slovenske programe in informativno redakcijo predstavili direktor sedeža Guido Corso, odgovorna urednica slovenskega programskega oddelka Martina Repinc in glavni urednik slovenskih informativnih sporedov Marko Tavčar.

Po radiu in televiziji so pozornost posvetili tisku in obisku redakcije Primorskega dnevnika pri Svetem Jakobu. Odgovorni urednik Igor Devetak, predsednik Zadruge Primorski dnevnik Igor Kocijančič, prokurist Štefan Semen in podpredsednica upravnega sveta Alenka Obad so predsednici in članu komisije predstavili delovanje edinega slovenskega dnevnika v Italiji.

Devetak je poslancema predstavil svojevrstno delo in poslanstvo Primorskega dnevnika. Izpostavil je predvsem napore, da bi si dnevnik zagotovil potomstvo. Predstavil jima je delo časopisa z mladimi, ki zaobjema obiske šol, dvajsetletno tradicijo mladinskih strani, šolske strani in tedensko rubriko mladih z naslovom Perspektive. Spomnil je tudi na projekte digitalizacije dnevnika in povedal, da je dnevnik, predvsem v spletni različici, zelo bran tudi v Sloveniji. »Pripadamo dvema državama, dvema kulturama,« je še dodal o čezmejnemu poslanstvu dnevnika.

