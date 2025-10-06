Po tekmi ga je nekdo s pestjo ali z glavo udaril v sence in je padel na tla nezavesten

V soboto zvečer je po nogometni tekmi mladincev med ekipama Martignacco in Ufm, ki so jo odigrali v Martignaccu na Videmskem (zaključila se je z 2:2), med vračanjem v slačilnice nekdo s pestjo ali morda celo z glavo udaril športnega direktorja domačinov Marca Cimentija, poroča časopis Il Friuli. Udarec je bil tako silovit, da je predstavnik domače ekipe padel na tla in nekaj sekund obležal nezavesten. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je bil vso noč na opazovanju. V nedeljo zjutraj so ga odpustili iz bolnišnice, zaradi dogodka pa je bil še vedno v šoku.

Vse se je zgodilo v le nekaj trenutkih, je povedal za časopis Il Friuli predsednik domačega kluba Daniele Cattunar. Po izenačenju je bilo vzdušje napeto, je povedal, iz slačilnic pa se je slišalo glasen hrup. Sodnik je zato zaprosil prisotne, ki jih ni bilo na seznamu ekip, naj prostore zapustijo. Tedaj je nekdo napadel Cimentija, ki ni ničesar videl. Padel je na tla in nekaj sekund obležal nezavesten. Poleg udarca v sence so zdravniki ugotovili, da je utrpel tudi izpah rame. O dogodku zaradi šoka ni spregovoril z nikomer.

Karabinjerji so uvedli preiskavo in iščejo storilca grobega napada, z njimi tesno sodeluje tudi gostujoča ekipa, ki želi, da bi nasilneža kaznovali.