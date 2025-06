Po več desetletjih v Sloveniji primer smrti zaradi ugriza modrasa

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v ponedeljek zvečer obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. Zaradi ugriza je umrla 80-letnica z Gorenjske. Gre za prvi primer smrti zaradi modrasa po 30 letih v Sloveniji, je v izjavi za medije povedal vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Brvar.

Po besedah Brvarja je modras 80-letnico ugriznil v roko med sprehodom. Po 20 minutah hoje do doma je izgubila zavest in našli so jo nezavestno. Ko se je prebudila, je imela bolečine v trebuhu, težko je dihala, ob prihodu reševalcev pa se je stanje še poslabšalo. Zato je potrebovala umetno dihanje, nekaj časa so jo tudi oživljali, a je do prihoda v bolnišnico umrla.

Po podatkih Brvarja v zadnjih 30 letih v Sloveniji ni bilo smrtnega ugriza modrasa. »Lani smo na primer v sklopu 24-urne toksikološke službe obravnavali 24 ugrizov modrasa in gada. V UKC Ljubljana je sedem bolnikov dobilo protistrup, nekaj pa tudi v UKC Maribor,« je povedal.

Drugače pa je po njegovih besedah znano, da so ugrizi modrasa in gada lahko smrtni: »Na Hrvaškem so imeli v zadnjih 15 letih tri smrtne primere, tudi drugje po Evropi se lahko zgodijo smrtni primeri. So pa to redki dogodki, običajno gre za majhne otroke, dojenčke ali pa starejše ljudi, ki imajo že neke pridružene bolezni, predvsem bolezni srca, ožilja in pljuč.«