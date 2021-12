Po več kot letu in pol premora ponovno iz Ljubljane v London

Nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je danes po več kot letu in pol premora zaradi epidemije covida-19 znova vzpostavil letalsko povezavo med ljubljanskim letališčem in londonskim letališčem Luton. Leti bodo trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih. Kot so sporočili iz upravljavca ljubljanskega letališča, družbe Fraport Slovenija, je v zimskem voznem redu tako z ljubljanskega letališča zdaj mogoče potovati s 13 rednimi letalskimi prevozniki na 14 destinacij.

Trenutno je z Brnika poleg z Wizz Airom v Veliko Britanijo mogoče leteti z Easyjetom, ki štirikrat tedensko leti na londonski Gatwick. Wizz Air sicer iz Ljubljane dvakrat tedensko leti tudi na belgijsko letališče Charleroi.