Pallacanestro Trieste ne sodeluje na razpisu za športno dvorano

Tržaški prvoligaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste ne bo sodeloval na razpisu Občine Trst za podelitev koncesije za uporabo in upravljanje športne dvorane Palarubini v Trstu, so danes sporočili iz kluba. Odločitev so sprejeli zaradi nesprejemljivih ekonomskih in drugih pogojev za vodenje objekta.

Pallacanestro Trieste že več mesecev aktivno išče trajnostno rešitev za športno dvorano in bo še naprej deloval v dobri veri ter se posvetoval z vpletenimi stranmi, da bi dosegel ta cilj, so še zapisali.