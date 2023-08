Po večurnem gašenju požara rešili mačko

Več gasilskih ekip iz Pordenona in iz kraja San Vito al Tagliamento je včeraj zgodaj popoldne posredovalo v San Vitu al Tagliamento, kjer je zagorela streha trinadstropne hiše, na kateri so bili solarni paneli. Stavbo so evakuirali.

Požar so gasili ves dan in intervencijo zaključili šele zvečer ob 21.40. Preprečili so, da bi ogenj zajel celotno streho in spodnje stanovanje. Vseeno je nastala velika gmotna škoda, saj je ogenj uničil eno strešino. Na srečo pa ni bilo poškodovanih. Stanovanje v prvem nadstropju in trgovina v pritličju sta začasno nevseljiva.