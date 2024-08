Po vročini Arso že opozarja pred nevihtami

Arso je do vključno sobote objavil oranžno vremensko opozorilo zaradi vročine. »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« med drugim opozarja Arso.

Za nedeljo, 18. avgusta, pa je Arso že objavil rumeno opozorilo zaradi neviht, in sicer za zdaj od 9. do 23. ure. »Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki,« so med drugim zapisali.

V nedeljo bo, kot smo pisali, naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ob kateri se bodo pojavljale plohe in nevihte, za njo pa se bo ozračje tudi ohladilo.