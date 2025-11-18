Po vsem svetu odpovedalo več spletnih aplikacij

Več spletnih strani, med drugim družbeno omrežje X ter aplikacije ChatGpt, Spotify in Canva se sooča s težavami v delovanju. Razlog so težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare, kjer napake trenutno po poročanju nekaterih virov odpravljajo.

»Cloudflare se sooča s težavami z notranjo storitvijo. Nekatere storitve so lahko občasno motene. Osredotočeni smo na ponovno vzpostavitev storitve,« so okoli 13. ure po srednjeevropskem času sporočili iz podjetja Cloudflare.

Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in že pripravljajo popravek.

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu, ki izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi in ne od botov, navaja BBC.

Ni točno znano, koliko spletnih strani je nedostopnih zaradi težav pri podjetju Cloudflare.

Med drugim je trenutno nedostopna tudi spletna stran Downdetector, preko katere lahko uporabniki sicer spremljajo delovanje spletnih storitev.

Z občasnimi motnjami pri dostopnosti se sicer sooča tudi spletna stran STA.