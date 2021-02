Počenja karkoli, le da ni dolgčasa

Danijel Malalan (1972) živi in diha z gledališčem. V Trstu rojeni gledališki igralec in pevec je diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, poleg tega še na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Od sredine leta 2019 je direktor Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Etape na njegovi poklicni in ustvarjalni poti so tudi sodelovanja s primorskimi in osrednjeslovenskimi gledališči ter televizijskimi in radijskimi postajami, pa še vrsta odigranih filmskih vlog.

Katera je vaša največja odlika?

Hm ..., naj drugi presodijo.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Smisel za humor, predvsem samoironijo.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Smisel za humor, predvsem samoironijo.

Katera je vaša največja šibkost?

Ne morem se upreti sladkarijam.

Kaj najraje počenjate?

Karkoli, samo, da ni dolgčasa.

Česa vas je najbolj strah?

Človeške neumnosti.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Sreča je opoteča in relativen pojem. Kdor je zadovoljen s sabo in s tem, kar ima, je najbrž tudi srečen.