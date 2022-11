Pod avtomobilom umrla motoristka

V Savorgnanu pri kraju San Vito al Tagliamento na Pordenonskem je danes popoldne v prometni nesreči umrla motoristka, stara okrog 50 let. V trčenju z avtomobilom je utrpela hude poškodbe in je obležala pod njim brez zavesti. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel reševalni helikopter. Vsa prizadevanja zdravstvenega osebja, da bi jo ohranili pri življenju, so bila žal neuspešna. Na mestu je podlegla hudim poškodbam.

V nesreči je bil lažje poškodovan tudi voznik avtomobila, ki so ga prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.