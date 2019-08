Pod Everestom prepoved plastike za enkratno uporabo

Oblasti v Nepalu so v želji, da bi zmanjšale količino odpadkov, ki jih za seboj pustijo pohodniki in alpinisti, na širšem območju Mount Everesta z januarjem prihodnje leto prepovedale uporabo plastike za enkratno uporabo. Letos so namreč zabeležile rekordno število obiskovalcev, za njimi pa so pospravili več kot deset ton smeti.

Prepoved, ki se nanaša na ruralno območje Khumbu Pasang Lhamu, kamor sodijo najvišja gora na svetu Mount Everest in številni drugi v sneg zaviti vrhovi, zajema vso plastiko z debelino pod 30 mikroni, pa tudi pijače v plastenkah. »Če začnemo zdaj, bomo našo regijo, Mount Everest in druge gore, ohranili čiste na dolgi rok,« je povedal lokalni predstavnik Ganesh Ghimire. Za spoštovanje prepovedi bosta nepalska gorniška zveza in pristojni lokalni organ sodelovala s pohodniškimi agencijami in podjetji, pa tudi letalskimi družbami. Sankcije za nespoštovanje novih pravil sicer še niso bile določene.

Regijo vsako leto obišče 50.000 turistov, med njimi pohodniki in gorniki. V letošnji plezalni sezoni je vrh Mount Everesta doseglo 885 ljudi. Obiskovalci za seboj puščajo velike količine odpadkov. Okoljevarstveniki se bojijo, da bi onesnaženje v gorah prizadelo vodne vire v dolini.

Nepal je že pred šestimi leti skupinam gornikov, katerih vsak posameznik bi v dolino prinesel vsaj osem kilogramov smeti, ponudil 4000 dolarjev. A s to količino zbranih odpadkov se je lahko pohvalila le polovica od njih.

Minuli teden je pristojni nepalski vladni odbor tudi zaradi številnih smrtnih žrtev predlagal, da se omeji potrjevanje dovoljenj za dostop na najvišjo goro na svetu, in sicer tako, da morajo alpinisti prej obiskati eno od drugih gora v državi, visoko vsaj 6500 metrov. Vrh Mount Everesta je na nadmorski višini 8848 metrov.