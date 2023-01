V naselju Montinjan v Občini Koper se je v četrtek nekaj čez 18. uro prevrnil traktor, pod njim pa je ostala ujeta oseba. Kraj nesreče so zavarovali koprski gasilci, traktor s tehničnim posegom dvignili, postavili nazaj na kolesa in izpod vozila rešili preminulo osebo, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Policisti so sporočili, da je pod traktorjem umrl 72-letni domačin.

Kot so zapisali, se je nesreča zgodila ob 18.23, poleg gasilcev pa so bili na kraju dogodka tudi reševalci in policisti.