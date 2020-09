Pod vplivom alkohola zaspal za volanom in povzročil dve nesreči

Slovenski policisti so včeraj v opoldanskih urah v Postojni obravnavali dve prometni nesreči. Povzročil ju je 41-letni domačin, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas. Policistom je zatrdil, da je zaspal za volanom. Odredili so mu poskus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,31 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi vožnje po napačnem voznem pasu in zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Lažje poškodovane so bile tri osebe, povzročitelj pa jo je odnesel brez posledic. V prvi nesreči je 28-letni voznik, državljan BiH z bivališčem v Sežani, da bi se izognil trčenju, sunkovito zavil in trčil v robnik. Zaneslo ga je v nasprotno stran, kjer je vanj trčil 20-letnik iz okolice Postojne. V drugi nesreči v krožišču pri pokopališču pa je 58-letni voznik iz okolice Cerknice trčil v povzročitelja.