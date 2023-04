Pod vplivom mamil v nalivu silovito trčila v zid

V četrtek zvečer okrog 20. ure je v Podgradu 44-letna hrvaška voznica v hudem nalivu izgubila nadzor nad avtomobilom in silovito trčila v zid. Policisti so jo preizkusili s hitrim testom za droge, ki je pokazal, da je pred vožnjo vzela prepovedan benzodiazepin in pokadila kakšen joint marihuane, poročajo Primorske novice. Odpeljali so jo na strokovni pregled. Še prej so ji pomagali podgrajski in bistriški gasilci, zmedeno voznico pa so oskrbeli bistriški reševalci. 44-letnico čaka kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje.