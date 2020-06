Pod vrhom Mužcev padel in se poškodoval

Danes so gorski reševalci posredovali pod vrhom Mužcev, kjer se je okrog 13. ure 59-letnemu P. M. spodrsnilo in je zaradi tega zdrknil kakih 50 metrov niže po skalnatem predelu, pri čemer je utrpel precej resne poškodbe. Na Mužce se je bil odpravil v skupini desetih ljudi, do nesreče pa je prišlo ob spustu s koče Brollo, ki se nahaja na 1100 m nadmorske višine. Do kraja nesreče so reševalci prišli s helikopterjem.

Ugotovili so, da je moški pri padcu utrpel resnejše poškodbe glave, obraza in prsnega koša, zato so ga pri priči intubirali, nakar so ga v nosilu s pomočjo vitla povlekli na helikopter in približno ob 15.30 odleteli proti videmski bolnišnici. Po doslej razpoložljivih informacijah kaže, da moški ni v življenjski nevarnosti.