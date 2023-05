Pod vrhom padla po pobočju

Gorski reševalci iz Valcelline in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali malo pod vrhom gore Porgeit na območju občine Cimolais na Pordenonskem, kjer se je na višini 1800 metrov poškodovala 55-letna pohodnica. Zdrsnila je in padla po pobočju, pri čemer si je zlomila nogo in je utrpela več poškodb. Z vitlom so jo z višine 35 metrov potegnili v helikopter, ki je priletel iz kraja Pieve di Cadore. Prepeljali so jo v bližnjo bolnišnico v Venetu. V baznem taboru je bila pripravljena na intervencijo deseterica gorskih reševalcev, na kraju pa so bili tudi gasilci. Posredovanje je potekalo ob sodelovanju operativne centrale interventne številke 118 iz Veneta in zdravstvenega osebja iz FJK. Pohodniki, ki so bili z žensko na gori, so se samostojno spustili v dolino.