Podelili prve nagrade Mestna 5ka za najboljše mestne plakate

Podjetje TAM-TAM je prvič podelilo nagrade Mestna 5ka, s katerimi nagrajuje odličnost mestnega plakata. Priznanja v petih kategorijah izpostavljajo naročnike in ustvarjalce, ki s svojo vsebino, vizualno močjo in prisotnostjo v javnem prostoru bogatijo kulturno krajino mesta, so zapisali. Podelitev nagrad je bila v sredo v Stari mestni elektrarni.

V kategoriji Glasnik, namenjeni plakatom, ki obveščajo in povezujejo skupnost, je nagrado prejela Mestna občina Ljubljana za plakat Človek, čuvaj svoje mesto, ki ga je oblikoval studio Trampolin. Žirija je izpostavila prepoznavno likovno govorico ter jasen in prijazen način, na katerega plakat nagovori vse, ki jim ni vseeno.

Med plakati, ki ozaveščajo o kulturnih vsebinah, je žirijo prepričal Kinodvor, ki je s plakatom Kinosloga. Retrosex. postal Kulturnik leta 2024. Zanj sta zaslužna kreativna direktorica Maša Peče in oblikovalec Andraž Filač, žirijo pa je navdušil s svojo jasnostjo in direktnostjo, ki spodbuja željo po domišljiji ter nas vabi k svobodnejšemu doživljanju.

V kategoriji Prebojnik, ki izpostavlja likovno moč in idejno izstopanje, je slavilo Slovensko mladinsko gledališče s plakatom za Abonma 2024, pod katerega se podpisuje Grupa Ee. Kot piše v sporočilu za javnost, se mu žirija ni mogla upreti in je poudarila, da dlje kot ga gledaš, težje umakneš pogled.

V kategoriji Sodobnik, namenjeni plakatom, ki občuteno, pronicljivo ali duhovito odsevajo čas in družbo, sta dva prejemnika: UNESCO in Pedagoški inštitut za plakat Svetovni dan filozofije 2024 - Mir, ki ga je oblikoval Luka Mancini, ter LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, za plakat Pustite še nam malo Save!, ki so ga oblikovali v Studiu Kosovelj. Po mnenju žirije sta različna v izrazu, a sorodna v misli, sta dve plati iste medalje, obe enako pomembni za skupno prihodnost.

V kategoriji Frekvenčnik, ki nagrajuje dosledno in stalno prisotnost skozi leto, pa je nagrada pripadla Kinu Šiška, ki s serijo unikatnih plakatov trmasto eksperimentira z oblikovnimi slogi, a hkrati ohranja jasno in nezmotljivo oblikovalsko identiteto enega osrednjih ljubljanskih koncertnih prizorišč, je svoj izbor utemeljila žirija.