Podelitev nagrad za zaključna univerzitetna dela

Od 12 diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki so prispele v okviru 18. nagradnega natečaja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, jih je kar osem obravnavalo problematiko Slovencev v zamejstvu. Od teh so nagrado oz. posebno priznanje prejele štiri, od katerih kar tri obravnavajo področje Slovencev v Italiji. Ena nagrada pa je bila podeljena za doktorsko disertacijo s področja izseljenstva.

To je izkupiček tokratnega natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je nagrade podelil danes dopoldne v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije v Ljubljani. Tokrat je ocenjevalni komisiji predsedovala tržaška raziskovalka in predsednica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta Zaira Vidau (podkomisiji za zamejstvo in izseljenstvo sta vodila Daniel Wutte in Miha Zobec).

Na področju zamejstva je prvo nagrado prejela Anja Škarabot, drugače tudi Slorijeva sodelavka, za magistrsko delo »Nomen est omen.« Uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici, v katerem obravnava uradno in neuradno toponomastiko v Gorici s posebnim ozirom na slovensko govorečo skupnost. Drugo nagrado je prejela Jasmina Delić za magistrsko delo Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem, tretja nagrada pa je šla ponovno delu, ki obravnava čezmejni prostor med Slovenijo in Italijo, saj je bila nagrajena magistrska naloga Lare Devetak z naslovom Il lavoratore transfrontaliero: tra Italia e Slovenia (Čezmejni delavec: med Italijo in Slovenijo), ki prinaša celovit pregled področja čezmejnega dela na splošno ter specifično za območje italijansko-slovenske meje. Tudi posebna pohvala je romala med Slovence v Italiji, točneje na Goriško, saj jo je prejela Andrejka Leban za magistrsko nalogo Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Na področju izseljenstva so letos podelili le drugo nagrado, ki je šla Maji Belavič za doktorsko disertacijo z naslovom Družbeno politične razmere in priseljenska zakonodaja v ZDA in Kanadi.