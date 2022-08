Podnebne spremembe in suša vplivajo tudi na turizem

Letošnja suša vpliva tudi na turizem na območju Julijskih Alp. Marsikje so namreč začasno prepovedali ribolov, prilagoditve pa so bile zaradi nizkega vodostaja potrebne tudi na področju ostalih aktivnosti na vodi. Ker bi se glede na podnebne spremembe takšne razmere lahko v prihodnje pogosteje ponavljale, se bo na to treba nujno pripraviti.

Po zaustavitvi ribolova ponekod na Soči in na Savi Bohinjki, kjer so se pojavile tudi težave z onesnaženostjo vode, se je prejšnji teden za tako potezo na Savi Bohinjki in na Mostnici odločila tudi Ribiška družina Bohinj. Kot je pojasnil njen predsednik Marko Krajnc, bodo s tem prispevali k ohranitvi ribjega staleža.

Zaradi tople vode in pomanjkanja kisika si namreč tudi ribe, ko jih nekdo ujame in potem vrne nazaj v vodo, le težko opomorejo. Niti najstarejši ribiči ne pomnijo, da bi kdaj iz Bohinjskega jezera v Jezernico izlivala voda, ki bi imela 24 ali 25 stopinj Celzija. Problematičen je tudi nizek vodostaj. Izvesti so morali že več intervencijskih izlovov, saj je ribam zmanjkalo vode.

Ribe se koncentrirajo v tolmunih in nanje v teh razmerah močno vplivajo tudi aktivnosti na vodi, so opozorili ribiči, ki so pozvali, da bi za rešitev habitata na Savi Bohinjki omejili ali prepovedali tudi druge športne aktivnosti na reki. Kot je povedal bohinjski župan Jože Sodja, so te v veliki meri zaradi nizkega vodostaja že sicer omejene. Si pa Sodja želi, da bi v prihodnje lokalne skupnosti imele več vpliva. »Zakon o naravi navaja, da lahko vsi koristimo naravo, občinam pa ne daje nobene možnosti, da bi s tem upravljale ali imele kakšen nadzor, ki bi v takšnim primerih omogočal ustavljanje posameznih dejavnosti,« je pojasnil.

Predstavnica ene izmed blejskih agencij, ki ponuja aktivnosti na prostem, je povedala, da so izvajalci aktivnosti na vodi zaradi nizkih vodostajev na Gorenjskem in Bovškem že v začetku julija prilagodili svoje programe, saj je bilo že takrat stanje takšno, kot je sicer običajno konec avgusta. Kljub večjim stroškom in organizacijskim težavam v rafte namesto osem nameščajo le do šest oseb, pa še to je vprašanje, do kdaj bo raftanje zaradi suše sploh še izvedljivo. Tudi izvajalci soteskanja razmišljajo o začasni zaustavitvi dejavnosti.