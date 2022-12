Podpisali pogodbo za kolesarsko povezavo med Sežano in Komnom

Župana občin Sežana in Komen Andrej Sila in Erik Modic ter direktor Komunale Sežana Andrej Prunk so danes podpisali pogodbo za izgradnjo regijske kolesarske povezave med Sežano in Komnom. Do konca prihodnjega leta bodo po napovedih uredili skupno 27,2 kilometra kolesarskih poti, pri čemer jih bo del potekal po obstoječih cestah.Vrednost del, ki sodijo v projekt Regijske kolesarske povezave na Krasu - Projekt GEOMOB, je 3,82 milijona evrov. To vključuje ureditev kolesarskih poti, označitve in signalizacijo, ureditev počivališč ter postavitev kolesarnice na parkirišču pri pokopališču v Sežani. Dela bo kot vodilni partner izvajalo podjetje Komunala Sežana v sodelovanju s podjetjema Kostak in Hartis, so sporočili s sežanske občine.

Dela vključujejo ureditev 19,9 kilometra dolge glavne trase med Sežano in Komnom ter tri ločene povezovalne krake v občini Komen, ki se bodo navezovali na glavno traso. Na celotni trasi bo urejenih 17,2 kilometra kolesarskih poti s protiprašno zaščito in 2,5 kilometra z asfaltno prevleko, na sedmih kilometrih pa bo trasa potekala po obstoječih cestah.