Podpisov je dovolj, jeseni bo referendum

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40.000 podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42.004 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali slovenske državljanke in državljani.

Ob tem so izpostavili, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi več mogli na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti, s čimer bi politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli, brez predhodnega sodnega nadzora, so zapisali.

Kot so dodali, bi parlamentarne preiskovalne komisije lahko pridobivale podatke o zasebnih komunikacijah, sms-sporočilih, telefonskih stikih in bančnih računih tudi oseb, ki nimajo nič s politiko in ki niso osumljene nobenega kaznivega dejanja ali druge nezakonitosti. Preiskava bi lahko zajela tudi njihove družinske člane, partnerje, prijatelje in druge osebe iz njihovega zasebnega kroga. »Na referendumu bomo zato odločali o tem, ali želimo politiki podeliti tako rekoč neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in v zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo politične zlorabe oblasti,« so še zapisali v sporočilu za javnost.