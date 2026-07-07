Šest dni sta preživela na prostem

Reševalni helikopter je danes zjutraj na gori Col Cadorin v furlanskih dolomitih na nadmorski višini 1700 metrov našel in rešil pogrešena pohodnika. Iskalna akcija se je pričela včeraj (v ponedeljek), ko so karabinjerji iz kraja Claut prejeli obvestilo, da so se za pohodnikoma izgubile sledi. Svoje vozilo sta pustila pri koči Pordenone, namenjena sta bila h koči Padova, kamor pa nista prispela. Svojci so imeli zadnji stik z njima preteklo sredo.

Pogrešanca so včeraj iskali štiri helikopterji, eden je priletel iz bližnjega Veneta. Helikopter B3 je na pohodnika danes zjutraj naletel na pešpoti Marini, ki povezuje bivak Gervasutti s kočo Pordenone. Gre za opuščeno in nevarno pešpot, kjer je nevarnost padca v prepad velika. Do pohodnikov so se spustili trije gorski reševalci, zdravstveno stanje pogrešanih je bilo dobro. Pohodnika sta bila le izmučena, saj sta na prostem prebila kar šest dni. S helikopterjem so jih prepeljali do koče Pordenone, kjer so jih predali v oskrbo gorskim reševalcem.