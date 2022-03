Pogonska goriva naj bi se v Sloveniji ponoči občutneje podražila

Po navedbah nekaterih slovenskih medijev naj bi cene pogonskih goriv opolnoči v Sloveniji občutneje poskočile. Gre za posledice podražitve nafte in derivatov na svetovnih trgih. Cena za liter dizla naj bi se povišala za več kot 15 centov za liter in dosegla okrog 1,65 evra, so izračunali na portalu moje.finance, ki še navaja, da bo podražitev lahko manjša, če bo v dvig cen posegla država. Trend rasti bo občuten tudi pri bencinu, so še zapisali. Po trenutnih izračunih bi se lahko cena bencina približala rekordni številki iz leta 2012 in se povzpela na okrog 1,576 evra na liter.

Na slovenskih bencinskih servisih na obmejnem območju je bil danes povečan promet uporabnikov.