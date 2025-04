Pogreb papeža Frančiška bo v soboto ob 10. uri, je danes potrdil Vatikan. Že v sredo bodo krsto z njegovim truplom prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko do pogrebnih slovesnosti od njega poslavljali verniki, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pogrebno bogoslužje bo pred baziliko svetega Petra vodil kardinal Giovanni Battista Re. Papeža bodo nato v skladu z njegovimi željami pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Vatikan je podrobnosti o pogrebu sporočil po prvi kongregaciji kardinalov po smrti Frančiška, na kateri so se zjutraj zbrali v Vatikanu.

Papež je v starosti 88 let zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.

Njegovo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto in prenesli v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival. Tam se od njega že lahko poslovijo kardinali, predstavniki kurije in uslužbenci Vatikana.

Ostali verniki se mu bodo lahko v prihodnjih dneh poklonili v baziliki svetega Petra, kamor ga bodo prepeljali v sredo zjutraj.