Pogrešajo 40-letno žensko, ki se je včeraj odpravila na sprehod

V Zoppoli na Pordenonskem je malo pred polnočjo stekla obsežna iskalna akcija, pri kateri sodelujejo gasilci, karabinjerji, pripadniki civilne zaščite z izurjenimi psi ter gasilski in reševalni helikopter. Pogrešajo 40-letno žensko, ki se je včeraj od doma odpravila na sprehod in so se za njo izgubile vse sledi. Iskanje je potekalo vso noč in se nadaljuje. Skupno sodeluje približno dvajset gasilcev več različnih enot, ki so prispele tudi iz drugih krajev dežele. Pri iskanju uporabljajo tudi drone.