Pogrešanega našli pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave

Sežanski policisti so danes sporočili, da so našli pogrešanega 78-letnika iz okolice Sežane, za katerim so se od četrtka zvečer izgubile sledi. Bil je pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljen približno kilometer in pol od doma. Njegovo zdravstveno stanje je slabo in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Obsežna iskalna akcija je danes potekala že tretji dan, pri njej so sodelovali policisti, policijski helikopter in droni, vodniki reševalnih psov z izurjenimi psi, gasilci, prostovoljni gasilci, gasilski dron, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega.