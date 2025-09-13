Sobota, 13 september 2025
Iskanje
Kronika

Pogrešanega našli pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave

Za 78-letnikom so se od četrtka zvečer izgubile sledi

Spletno uredništvo |
Sežana |
13. sep. 2025 | 15:32
    Pogrešanega našli pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave
    Pri iskalni akciji je sodeloval tudi policijski helikopter, fotografija je simbolična (ARHIV)
Dark Theme

Sežanski policisti so danes sporočili, da so našli pogrešanega 78-letnika iz okolice Sežane, za katerim so se od četrtka zvečer izgubile sledi. Bil je pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave, oddaljen približno kilometer in pol od doma. Njegovo zdravstveno stanje je slabo in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Obsežna iskalna akcija je danes potekala že tretji dan, pri njej so sodelovali policisti, policijski helikopter in droni, vodniki reševalnih psov z izurjenimi psi, gasilci, prostovoljni gasilci, gasilski dron, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: