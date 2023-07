Danes zjutraj so pri planinskem domu pri Krnskih jezerih posredovali člani dežurne ekipe GRS s helikopterjem letalske policijske enote in reševalci GRS Bovec, saj si je 61-letni hrvaški pohodnik poškodoval gleženj, poročajo Primorske novice. S policijskim helikopterjem so ga prepeljali na letališče v Bovec, kjer si je poiskal ustrezno zdravniško pomoč.