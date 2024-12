Pohodnik padel v potok

Gorski reševalci iz Možca, reševalci finančne policije, gasilci in reševalni helikopter so danes ob 13.45 posredovali na območju občine Možac, kjer se je poškodoval 87-letni pohodnik iz Beljaka. Med sestopom po gorski stezi št. 421 se je spotaknil in padel v potok v globino kakih treh metrov. Na pomoč je poklical drugi pohodnik, ki je bil z njim. Na kraj je priletel reševalni helikopter, pri čemer sta mu zdravnik in zdravstveni tehnik prva nudila pomoč. Nato so prispeli še ostali reševalci. Ponesrečenca so stabilizirali in ga naložili na nosila, nato so ga vkrcali na helikopter in ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in da si je poškodoval ramo. Posredovanje se je zaključilo ob 15.30.