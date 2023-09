Pohodnik umrl na Špiku Hude police

Na Špiku Hude police na območju občine Kluže je danes popoldne zaradi posledic poškodb, ki jih je utrpel po 70-metrskem padcu, umrl 75-letni pohodnik, avstrijski državljan s Koroške. Malo pred 13. uro se je na koncu steze, ki pelje na vrh gore, na nadmorski višini 1800 metrov spotaknil in je padel po grebenu. Po vsej verjetnosti je bila zanj usodna slabost, ob kateri je izgubil ravnotežje. Drugi člani skupine pohodnikov, ki so bili z njim, so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112.

Na kraju so bili gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in je priletel zdravstveni helikopter. Zdravstveno osebje je pohodnika dalj časa oživljalo, vsa prizadevanja pa so bila žal zaman, saj mu niso mogli več pomagati in so lahko le potrdili njegovo smrt. Preiskavo vodijo gorski reševalci finančne policije. Truplo so s helikopterjem prepeljali z gore.