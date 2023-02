Pohodnik z Goriškega padel in močno udaril ob tla s prsnim košem

Gorski reševalci in reševalci finančne policije so danes posredovali na gori Dobis v Karniji, kjer se je poškodoval pohodnik z Goriškega, star okrog 60 let. Ko se je z drugo pohodnico vračal z vrha, se je spotaknil in padel ter močno udaril ob tla s prsnim košem.

Na kraj je prvi prispel bolničar gorske reševalne službe, ki živi v bližini. Preveril je zdravstveno stanje poškodovanega in mu nudil prvo oskrbo. Dosegli so ga nato še drugi reševalci - skupno jih je bila deseterica -, ki so ga naložili na nosilo. Poškodovanega pohodnika, ki je trpel hude bolečine, so po gorski stezi prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico. Reševanje se je začelo ob 11.30 in se je zaključilo ob 13. uri.