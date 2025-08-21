Pojavljale se bodo nevihte, tudi močnejše

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Možni bodo krajevni nalivi, opozarja Arso. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

Zvečer se bo dogajanje prehodno umirilo, ponoči pa bodo ponekod krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše. Jutri zjutraj bo zapihala burja.

Jutri dopoldne bo dež povsod ponehal, čez dan se bo vreme izboljšalo. Ponekod bo lahko nastala še kakšna posamezna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija, zlasti na Goriškem lahko rahlo višje.

V soboto in nedeljo bo precej sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Zlasti v soboto bo lahko ponekod še nastala kakšna posamezna ploha. Nekoliko bolj sveže bo.