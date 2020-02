Pojavnost gripe postopno upada

Število okužb z gripo v Sloveniji in v Italiji upada. V preteklem tednu je v Italiji obležalo zaradi gripe 656.000 ljudi, od oktobra je bilo tako skupno 5.632.000 obolelih. V preteklem tednu je bilo na državni ravni 11,0 promila obolelih, v Furlaniji Julijski krajini, ki je bila letos med deželami, kjer je bila gripa najmanj pogosta, pa 8,2 promila obolelih. Število se je v primerjavi z viškom, ki je nastopil ob koncu januarja in v začetku februarja ze zmanjšalo.

Tudi v Sloveniji je število obiskov bolnikov z gripi podobno boleznijo v ambulantah primarnega zdravstva v minulem tednu še naprej upadalo, a je še vedno visoko, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Še vedno so najbolj prizadeti otroci do 14. leta, pa tudi mladostniki, stari od 15 do 18 let.

Letos v Sloveniji kroži veliko število različnih virusov gripe, zaradi česar je velika obolevnost med otroci in mladostniki, menijo strokovnjaki. Pri njih je nabor sevov virusov gripe, s katerimi so se že srečali, manjši in je zato večja verjetnost, da bo kateri od virusov zanje nov in imunskemu sistemu neznan, so pojasnili na NIJZ.