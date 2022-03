Poklon šolnikom in šoli

»Želim, da bi se slovenska šola v Italiji razvijala v skupnem iskanju odgovorov na izzive novih časov in novih generacij otrok in mladih. Svoje znanje in izkušnje pa bi želela predati nekomu, ki bi slovensko šolo v Italiji ne le razumel, ampak z njo tudi čutil, z dušo in srcem." Tako je višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo Andreja Duhovnik Antoni dejala v priložnostnem nagovoru ob današnjem prejemu priznanja krovnih organizacij Slovencev v Italiji SKGZ in SSO v Narodnem domu v Trstu.

Andreja Duhovnik je pedagoška svetovalka že 25 let in bo kmalu zaključila svojo poklicno pot, zato sta se ji krovni organizaciji želeli oddolžiti, saj, kot sta dejala predsednika SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, gre za izredno strokovno podkovano, zanesljivo in pripravljeno sogovornico s poglobljenim poznavanjem naše stvarnosti, v katero je prinesla novo znanje.Sama nagrajenka pa je izrekla zahvalo vsem sodelavcem in šolnikom, s katerimi so uspeli uresničevati skupno zastavljene načrte. Pri tem je poudarila, da le šoli predani pedagoški delavci, ki svojo službo razumejo tudi kot poslanstvo, lahko udejanjajo skupne vizije.

Današnji sprejem je bil namenjen tudi poklonu slovenski šoli v Italiji, ki je preživela težko obdobje. Zato so priznanja prejeli še upokojeni ravnatelji Marina Castellani, Marko Jarc, Marijan Kravos, Fulvia Premolin in Tomaž Simčič ter deželni tajnik Sindikata slovenske šole Joško Prinčič, ki bo kmalu to funkcijo predal mlajši osebi.

Navzoče je pozdravil tudi predsednik društva Bralna značka Slovenije Marko Kravos, ki je sprejem označil kot živ dokaz, da je slovenska šola v Italiji stičišče ustvarjalnih pedagoških dejavnosti in vzgoja srca, poudaril pa je tudi zasluge nagrajencev za razvijanje bralne kulture.