Pokopali še 50 bošnjaških žrtev

Mineva 27 let od genocida v Srebrenici, v katerem so pripadniki sil bosanskih Srbov pod poveljstvom generala Ratka Mladića v samo nekaj dneh pobili 8372 muslimanskih mož. V spominskem centru v Potočarih v bližini Srebrenice so danes pokopali posmrtne ostanke še 50 bošnjaških žrtev, spominska slovesnost je potekala tudi v Ljubljani. Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom posmrtnih ostankov žrtev, ki so jih v minulih letih našli v več kot 150 množičnih in večinoma sekundarnih grobiščih, sta kot vsako leto potekala na dan, ko so enote bosanskih Srbov zavzele Srebrenico, takratno varovano območje Združenih narodov, in začele množično pobijati Bošnjake, predvsem moške in dečke. V samo enajstih dneh, do 22. julija 1995, so pobili 8372 ljudi.

V Potočarih od leta 2002 vsako leto pokopavajo posmrtne ostanke identificiranih žrtev. Doslej so jih pokopali 6671. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev še iščejo, saj so jih sile bosanskih Srbov iz primarnih grobišč premeščale na različne kraje, da bi tako zakrile svoj zločin. Letošnje slovesnosti se je udeležilo več tisoč ljudi in številni visoki gosti in delegacije.