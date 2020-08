Pol manj prihodov kot lani, kampi ostajajo priljubljeni

Na Hrvaškem so v juliju zabeležili skoraj polovico manj turističnih prihodov v primerjavi z istim obdobjem lani. Vseh prihodov je bilo 2,44 milijona, nočitev pa je bilo 18,6 milijona, kar je za 39 odstotkov manj kot leta 2019, je mogoče razbrati iz podatkov Hrvaške turističke zajednice.

Največ nočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, teh je za četrtino, sledijo Slovenci in Hrvati, za njimi padajoče še Avstrijci, Čehi, delež italijanskih in poljskih turistov je triodstoten. Po številu nočitev sodeč so izjemno priljubljene destinacije na severu Hrvaške, v Istri in na Kvarneru: julija so jih sicer največ imeli na otoku Vir med Pagom in Zadrom (711.000), sledijo pa Rovinj (619.000), Medulin (533.000) ter otoka Pag (486.000) in Mali Lošinj (475.000).

Istrski kampi so zelo priljubljeni tudi med našimi bralci – marsikaterega izmed njih lahko uvrstimo v t. i. kategorijo »pavšalistov«, to so obiskovalci kampingov, ki se odločijo za pavšalni najem parcel. Vtisi treh zamejcev.