Poletje se začenja s polno paro

Z današnjim dnem se začenja koledarsko poletje. Na današnji poletni solsticij bo svetli del dneva najdaljši v letošnjem letu. Sonce je danes v Trstu vzšlo ob 5.15 in bo zašlo ob 20.57. Toplotna obremenitev se bo stopnjevala. Višek vročine pričakujemo v četrtek, ko bo ob precej jasnem vremenu v ozračju prisoten tudi puščavski prah, napovedujejo pri Arsu. Temperature bodo tudi pri nas nad 30 stopinjami Celzija, zlasti na Goriškem se bo živo srebro lahko dotaknilo 34 stopinj Celzija. Nekaj osvežitve bo ob koncu tedna. V višinah se zadržuje zelo topel zrak, na višini okrog 2000 metrov meteorološki urad deželne agencije za okolje iz FJK pričakuje, da se bo temperatura zvišala do okrog 20 stopinj Celzija.

V četrtek se bo vroč in suh puščavski zrak iznad Sredozemlja razširil do našega območja, v ozračju pa bo prisoten tudi puščavski prah, zato bo ozračje motno, belkaste barve in vidljivost ne bo ravno odlična, napovedujejo pri Arsu.

Danes in jutri pa bo prevladovalo sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 34 stopinj Celzija. Občutno toplejše so tudi noči.

V petek bo na vreme pri nas vplivala hladna vremenska fronta. Povečala se bo nestanovitnost, ob krajevnih plohah in nevihtah se bo ozračje tudi nekoliko osvežilo. Konec tedna bo spet sončen, v soboto bo pihala burja, dnevne temperature bodo rahlo nižje, zmanjšal pa se bo tudi občutek soparnosti, ker bo pritekal bolj suh zrak.

Ob vročini se te dni povečuje tudi koncentracija ozona v zraku, ki negativno vpliva na zdravje, zato na Arsu svetujejo spremljanje napovedi kakovosti zraka in morebitna opozorila.

Od sobote se bo spet okrepil anticiklon, ki bo vztrajal tudi v prihodnjem tednu. Vmes pa bo morda dvakrat delno klonil pred pronicanjem nekoliko hladnejšega severnega zraka. Verjetnost za občasne krajevne nevihte se bo po zdajšnjih izgledih nekoliko povečala prihodnji torek in petek.