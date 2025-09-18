Poletje se zaključuje s sončnim in za ta čas toplim vremenom

Zadnji dnevi letošnjega poletja bodo potekali pod vplivom anticiklona s subtropskim zrakom, ki nam bo do vključno nedelje zagotovil sončno in za ta čas toplo vreme. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem od jutri približale 30 stopinjam Celzija ali se jih morda tudi dotaknile. Le kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju, ki je med drugim s 24 stopinjami Celzija še toplo. Noči pa bodo razmeroma sveže.

V ponedeljek, sočasno z začetkom jeseni, se bo vremenska slika spremenila. Našim krajem se bo približala atlantska vremenska fronta, ki bo vplivala na vreme pri nas zlasti v noči na torek in v torek. Za njo pa bo nad zahodnimi predeli Evrope nastala obsežna vrzel v zračnem tlaku.

V ponedeljek se bo povečal odstotek relativne vlage in bo toplo, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer se bodo ponekod že pojavljale prve padavine. Glavnino dežja pričakujemo v noči na torek in v torek, ko se bodo pojavljale tudi plohe in nevihte. Ozračje se bo ohladilo.

Od srede bo več dni prevladovalo spremenljivo vreme s pooblačitvami in občasnimi delnimi razjasnitvami. Občasno bo lahko padlo nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali le malo nad 20 stopinj Celzija.