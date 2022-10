Poletna sezona še boljša od tiste rekordne v letu 2019

Turistov je bilo v letošnji poletni sezoni oz. med majem in avgustom za dobrih 6 milijonov oz. za 2,3 % več kot v turistično rekordnem letu 2019. Zaradi tega je obračun letošnje poletne turistične sezone nadvse pozitiven, so prepričani v deželni vladi FJK, ki jo vodi Massimiliano Fedriga. S Sergiom Emidiom Binijem, ki je v Fedrigovi ekipi pristojen za turizem, sta predstavila »številke« ravnokar sklenjene poletne sezone.

Ne le v najbolj vročih poletnih mesecih, tudi v septembru je bila turistična slika s 15-odstotnim porastom prisotnosti (podatki sicer niso dokončni, saj vsi nastanitveni objekti še niso posredovali podatkov) zelo dobra. Med majem in avgustom je v FJK počitnikovalo primerljivo število italijanskih in tujih turistov, medtem ko je v septembru prisotnost tujcev izrazitejša.

V deželo so se v večjem številu vrnili obiskovalci iz bližnje Avstrije (+ 5 %), pa tudi Nemčije (15,3 %), za katere velja, da globlje sežejo v žep kot turisti iz nekaterih drugih držav. Opazili pa so rahlo zmanjšanje prihodov iz držav vzhodne Evrope. Precej je bilo »internega« turizma oz. prebivalcev FJK, ki so se odločili, da za počitnikovanje ne prekoračijo deželnih meja (+17,9 %), naraslo je tudi število obiskovalcev iz Emilije - Romanje (+6,3 %) in Lacija (+3 %).