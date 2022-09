Jeseni je čas trgatev, so zapisali v sporočilu koprski policisti, predvsem na vinorodnih območjih zato opozarjajo občane, naj poskrbijo za varnost lastnega premoženja. »Vozila je potrebno zaklepati, na vidnih mestih pa ne puščajte torbic, denarnic, telefonov, prenosnih računalnikov in drugih vrednejših predmetov, ki so vaba za tatove,« opozarjajo. Če so bili vlomilci že na delu, pa nemudoma pokličite policijo, so zaključili.