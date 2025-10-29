Policisti prijeli moškega, ki je poleti kradel v Ankaranu

Koprski policisti so prijeli tatu, ki je avgusta vlomil v hišo v Ankaranu in ukradel več kosov zlatnine, zračno puško in plašilno pištolo, pri čemer je povzročil za približno 15.000 evrov škode. Izsledili so ga 24. oktobra v Slovenski Bistrici ter ga pridržali. Gre za 35-letnika, ki je 4. avgusta med 16.20 in 17.20 s sostorilci pristopil do ograjene dvostanovanjske hiše in nato vanjo vlomil. Med hišno preiskavo na njegovem domu so policisti med drugim zasegli več kot 230 gramov marihuane ter kovinski bokser. Moškega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku OS Koper, ki je zanj odredil pripor. Policisti intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljajo izvor zaseženih predmetov.