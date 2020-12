Policisti rešili migrantko, ki je rodila v gozdu

Slovenski policisti so včeraj zgodaj zjutraj malo po 5.30 prejeli klic državljana Afganistana, ki je sporočil, da skupina migrantov potrebuje pomoč. Ni vedel, kje točno so, povedal je le, da so v gozdu. Policisti so pol ure kasneje prejeli še klic občana iz Rakitovca, h kateremu sta se zatekla migranta, državljana Irana in Afganistana. Povedala sta mu, da je v gozdu več oseb, med njimi tudi ženska, ki je pravkar rodila.

Slovenski policisti so s pripadniki Slovenske vojske preko GPS-a ugotovili položaj skupine migrantov in jo dohiteli. Bili so približno uro hoje oddaljeni iz Rakitovca. Reševalci, ki so na kraj prispeli skupaj z gasilci, so migrantom nudili pomoč, mamo in novorojenko pa so odpeljali v SB Izola. Vse se je srečno izteklo, obe sta zdravi. Migranti, šlo je za dve družini iz Irana in Afganistana, so zaprosili za mednarodno zaščito.

Le nekaj ur kasneje, malo po 9.30 pa so slovenski policisti s predstavniki Slovenske vojske na Socerbu pri gradu našli državljanko Maroka s 7 mesečnim dojenčkom, ki se je prav tako rodil na dolgi poti, medtem ko sta bila v Bihaču. Tudi njima so policisti ob pomoči pristojnih ustanov zagotovili osnovno oskrbo ter poskrbeli za suha oblačila in vse potrebno za dojenčka.

Slovenski policisti so še pred nedavnim na območju Ilirske Bistrice rešili družino z majhnimi otroki, ki je preživela celo noč v snegu in mrazu.

»Policistov se zgodbe migrantov velikokrat dotaknejo in naredijo več od tega, kar se od njih pričakuje,« so zapisali v tiskovnem sporočilu. Ravno včeraj je eden od policistov na sedežu policijske postaje Ilirska Bistrica sam poskušal razveseliti otroke družine migrantov. Otrokom želijo prižgati vsaj majhno iskrico upanja na boljše življenje, so zapisali.