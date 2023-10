Policisti zalotili tatova pri delu

Policisti so v Vidmu v noči na četrtek, 28. septembra, zalotili tatova, medtem ko sta kradla v hiši. Poklical jih je moški, ki je opazil neznanca na sosedovem vrtu. Policista sta v hišo vstopila po pritličnem oknu, ki je bilo odprto. V stanovanju sta opazila moškega s svetilko v roki. Prišlo je do prerivanja, pri čemer sta ga uspela prijeti, njegov pajdaš pa je uspel pobegniti. Gre za 33-letnega gruzijskega državljana, ki je imel v rokah poleg svetilke tudi nekaj zlatnine, ki jo je ukradel. Sodnik za predhodne preiskave je zanj potrdil pripor. Eden dveh policistov se je med posredovanjem lažje poškodoval, močno si je zvil gleženj in je utrpel odrgnine, zaradi česar se bo moral zdraviti 20 dni.