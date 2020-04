»Politika je preveč črnogleda«

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin se v zvezi s koronavirusom skoraj vsak dan oglaša ne samo v slovenskih, temveč tudi v svetovnih medijih, v Sloveniji mu nekateri že napovedujejo politično kariero oziroma kandidaturo za predsednika države. »Uh, ne vem, težko rečem. Nisem se še nikoli ukvarjal z razmišljanjem o tem, kaj šele s čim bolj konkretnim. Nisem še razmišljal o tem, ali bi lahko kandidiral za katerega od državnih položajev – in če bi kandidiral, kakšno podporo lahko dobim,« je povedal v intervjuju za EkipoSN.

Slovenskim in tudi evropskim politikom Čeferin očita črnogledost in celo apokaliptičnost v boju proti epidemiji. »Od vsakega voditelja države, vsakega ministra, od vsakega govorca bi pričakoval, da bo nastopal drugače,« se je Čeferin odzval na razmere v Sloveniji. Po njegovem je treba povedati, da je situacija resna, hkrati pa dati ljudem optimizem, upanje. Ne moremo ljudem vsak dan govoriti »veselite se še danes, jutri bo hujše. Ljudem se bo zmešalo. Epidemije in tega stanja bo konec. In to bo kmalu konec,« je vodja Uefe še povedal v intervjuju. »Opazujem Slovence, imam informacije: zelo dobro spoštujemo vse ukrepe. Prav je, da čutimo nek strah do nastalega položaja in da sledimo ukrepom. Toda za božjo voljo, a se resnično ne da ljudem podariti enega nasmeška, ene tople besede, pozitivnega pristopa.«