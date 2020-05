Poljski študent izginil v Soči

Včeraj popoldne so policisti, gasilci in gorski reševalci začasno prekinili z iskanjem 23-letnega poljskega študenta, ki je v soboto popoldne s skal Velikih korit pri vasi Soča zdrsnil in padel v reko, poročajo Primorske novice. Pri Velikih soških koritih, kjer je bil v družbi s štirimi študenti, je s pešpoti sestopil nižje do roba skale nad kanjonom Soče, kjer je izgubil ravnotežje in padel v reko.

Četverica, ki je bila z njim, ga je videla, kako je nekaj deset metrov še plaval, nato pa se je za njim izgubila skled. Sprožili so alarm.

V soboto je pri iskanju sodelovalo približno 30 ljudi, poleg policistov še bovški gorski reševalci in gasilci. Okoli 22. ure so prekinili iskanje in ga nadaljevali v nedeljo zjutraj, vendar do popoldneva študenta niso našli in so iskalno akcijo začasno prekinili.

Včeraj so bovškim policistom pomagali tudi pripadniki novogoriške gorske policijske enote, bovški gorski reševalci in gasilci, pa tudi policisti specialne enote in njihovi kolegi z generalne policijske uprave, ki so območje pregledovali z dronom.