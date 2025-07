Ponekod namerili najhladnejši dan v letošnjem poletju

V ponedeljek je deželna agencija za okolje iz FJK Arpa ponekod namerila najhladnejši dan v letošnjem poletju. Najvišje dnevne temperature so se, sicer ob deževnem vremenu, denimo v Zgoniku ustavile pri 21,2 stopinje Celzija, na goriškem letališču pa pri 22,4 stopinje Celzija. Gre za najnižje dnevne temperature od zadnjih dni v maju. Junija in julija so bile temperature vselej višje, povečini kar občutno. V Zgoniku so najvišjo temperaturo v letošnjem poletju zabeležili 2. julija, ko se je živo srebro povzpelo na 36 stopinj Celzija, na goriškem letališču pa 4. julija, ko se je povzpelo na 36,9 stopinje Celzija. Ponedeljek je bil torej za skoraj 15 stopinj Cezija hladnejši.

Z okrepitvijo anticiklona bo zdaj iz dneva v dan postopno topleje, večje vročine pa do konca tedna na bomo beležili. Najvišje dnevne temperature ne bodo presegale 28 ali 29 stopinj Celzija, noči pa bodo še naprej kar sveže.

Od danes do vključno petka bo prevladovalo sončno vreme, v soboto in nedeljo pa bo na vreme pri nas spet vplival hladnejši severni zrak.

V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in deževno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Spet se bo ohladilo.

V prihodnjem tednu bo več sončnega vremena in po postopno topleje. Več dni ne bo večje vročine. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija.