V Kvarnerju in morda tudi ponekod na tržaški in na slovenski obali so se ob današnji otoplitvi vremena na plaže vrnili kopalci. Ob šibki burji se je na Reki najvišja dnevna temperatura dotaknila 24 stopinj Celzija, pa tudi morje je bilo s svojimi 20 stopinjami še razmeroma toplo in so se najpogumnejši odločili za skok v vodo. Kopalci so se na Reki denimo vrnili na plažo na Kantridi, poroča portal Kanal Ri. »Opet ljeto? Može!« so med drugim zapisali na družbenih omrežjih (Spet poletje? Lahko!).